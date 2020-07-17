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Вышел трейлер фильма про любовь подростка, слышащего таинственные голоса

Зрителей ждет трогательная картина о мистике и романтике.

Вышел трейлер фильма про любовь подростка, слышащего таинственные голоса
«Слова на стенах ванной». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

15 июля в Сети появился трейлер романтической подростковой драмы «Слова на стенах ванной» (Words on Bathroom Walls), снятой по одноименному роману писательницы Джулии Уолтон. В главной роли — молодой красавчик Чарли Пламмер. Компанию ему составили канадская актриса Тейлор Расселл и звезда гангстерских фильмов Энди Гарсиа.

Сюжет расскажет о парне, который переводится в новую школу и старательно пытается скрыть ото всех, что у него есть психическое расстройство. Иногда он видит воображаемых людей и зловещую тень, что преследует его. Юноша мечтает стать шеф-поваром, но живет в страхе, что его болезнь раскроют, и светлое будущее останется лишь мечтой. Но его спасает любовь одной проницательной темнокожей девочки, которая не хочет, чтобы герой закрывался в себе.

Вначале фильм должен был выйти в западных кинотеатрах 7 августа, потом его релиз перенесли на 31 июля. Перед выходом трейлера кинокомпания удалила с сайта картины четкую дату, заменив ее на слова «этим летом». Что ж, будем ждать эту откровенную любовную историю.

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любовьновый трейлерновый фильмподросткипсихическое расстройство