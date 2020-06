Бейонсе может записать саундтрек к «Черной пантере — 2»

На днях в западную прессу попала информация, что популярная певица Бейонсе готовится заключить крупное соглашение со студией Disney и будет участвовать в трех крупный кинопроектах. В частности, исполнит песню для саундтрека фильма Marvel «Черная пантера — 2».

Как сообщило издание The Sun, ссылаясь на анонимный источник, после удачного сотрудничества в фильме «Король Лев» Disney предложила артистке контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов. В договор входит не только музыка, но и озвучка персонажей мультфильмов.

Поклонников Бейонсе и «Черной пантеры» очень порадовала это новость, но ее практически сразу опроверг старший сценарист фильма Мэтт Доннелли.

Despite overwhelming excitement at the prospect, sources tell me there is no big Disney film deal for Beyonce, and she will not contrib to the soundtrack for #BlackPanther2. As a self-professed proud member of the Disney family, it's likely she'll work w them again at some point.

