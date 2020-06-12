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Бейонсе может записать саундтрек к «Черной пантере — 2»

Правда, пока эту новость опровергают.

Бейонсе может записать саундтрек к «Черной пантере — 2»
Бейонсе озвучивала львицу в новой диснеевском «Короле Льве». Фото: globallookpress.com

На днях в западную прессу попала информация, что популярная певица Бейонсе готовится заключить крупное соглашение со студией Disney и будет участвовать в трех крупный кинопроектах. В частности, исполнит песню для саундтрека фильма Marvel «Черная пантера — 2».

Как сообщило издание The Sun, ссылаясь на анонимный источник, после удачного сотрудничества в фильме «Король Лев» Disney предложила артистке контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов. В договор входит не только музыка, но и озвучка персонажей мультфильмов.

Поклонников Бейонсе и «Черной пантеры» очень порадовала это новость, но ее практически сразу опроверг старший сценарист фильма Мэтт Доннелли.

«Несмотря на всеобщее волнение по поводу этой перспективы, мои источники говорят, что для Бейонсе у Disney нет крупных сделок, и она не будет вносить свой вклад в саундтрек «Черной пантеры — 2», — написал он в Twitter, отметив, что, возможно, в будущем певица снова поработает со студией.

Фанаты Бейонсе запротестовали в комментариях под постом мужчины, но он признался, что тоже огорчен этой новостью. Добавим, что многие поклонники певицы хотят видеть ее и в самом фильме — в качестве романтического интереса Черной пантеры. Как раз ходят слухи, что король Ваканды во второй части влюбится мутантку Шторм.

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DisneyMarvelБейонсекинокинокомиксысаундтрекЧёрная Пантера
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