Быстрый и мокрый: франшиза «Форсаж» может пополниться Джейсоном Момоа

Франшиза «Форсаж» с каждым годом привлекает к себе внимание все большего числа зрителей. Частью этого успеха можно считать и актерский состав, который ежегодно пополняется все новыми звездами Голливуда. В боевиках про красивые и быстрые машины уже появлялись Идрис Эльба, Курт Рассел и Джон Сина, а Джейсон Стэтхэм даже заслужил отдельный фильм. Если верить источникам издания We Got This Covered, к касту в «Форсаже» готовится присоединиться еще одна звезда.

По мнению журналистов, студия Universal планирует подписать контракт с Джейсоном Момоа. Более того, роль у актера будет не эпизодическая, а главная, что весьма странно. Либо «Аквамен» станет основным персонажем одного из ответвлений «Форсажа», либо каким-то образом подвинет Вина Дизеля. Второй вариант развития событий маловероятен, все же потеря главного героя и замена его на внезапного новичка это весьма странный ход.

Момоа слух пока не комментирует, однако на данный момент он является одним из самых популярных и востребованных актеров в мире и именно благодаря его стараниям фильм «Аквамен» признали наиболее успешной адаптацией комиксов во вселенной DC.