«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Количество машин, разбитых в фильмах «Форсаж», превысило полторы тысячи

Страховые агенты посчитали, сколько автомобилей получили повреждения в каждой картине.

Количество машин, разбитых в фильмах «Форсаж», превысило полторы тысячи
Постер фильма «Форсаж 9». Фото: Universal Pictures

Интересный факт: страховые компании тренируют своих сотрудников на кинофраншизе «Форсаж». Те должны по кадрам из фильмов оценить повреждения, причиненные автомобилям и высчитать сумму положенной выплаты.

Недавно британская страховая компания Insure the Gap высчитала, сколько в общей сложности было разбито машин в семи фильмах данной серии. Об этом пишет портал Screen Rant.

  • «Форсаж» — 78 машин,
  • «Двойной форсаж» — 130 машин,
  • «Тройной форсаж: Токийский дрифт» — 249 машин,
  • «Форсаж-4» — 190 машин,
  • «Форсаж-5» — 260 машин,
  • «Форсаж-6» — 350 машин,
  • «Форсаж-7» — 230 машин.

Итого: 1487 автомобилей.

Учитывая фильм «Форсаж-8», где участвовало еще более 300 машин, общее количество может вырасти до 1800 штук. «Форсаж-9» тоже должен был внести свой «вклад» в этот список в мае 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса премьера была сдвинута на апрель 2021-го.

Тэги

"Форсаж 9"«Форсаж»автомобилигонки на автомобиляхДТПинтересные фактыНовости googleНовости кино
Loading...