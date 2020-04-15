Количество машин, разбитых в фильмах «Форсаж», превысило полторы тысячи

Интересный факт: страховые компании тренируют своих сотрудников на кинофраншизе «Форсаж». Те должны по кадрам из фильмов оценить повреждения, причиненные автомобилям и высчитать сумму положенной выплаты.

Недавно британская страховая компания Insure the Gap высчитала, сколько в общей сложности было разбито машин в семи фильмах данной серии. Об этом пишет портал Screen Rant.

«Форсаж» — 78 машин,

«Двойной форсаж» — 130 машин,

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» — 249 машин,

«Форсаж-4» — 190 машин,

«Форсаж-5» — 260 машин,

«Форсаж-6» — 350 машин,

«Форсаж-7» — 230 машин. Итого: 1487 автомобилей.

Учитывая фильм «Форсаж-8», где участвовало еще более 300 машин, общее количество может вырасти до 1800 штук. «Форсаж-9» тоже должен был внести свой «вклад» в этот список в мае 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса премьера была сдвинута на апрель 2021-го.