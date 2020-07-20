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В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года

Экспертное издание Сollider подвело первые итоги.

В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года
Кадр из фильма «Цвет из иных миров». Фото: ACE Pictures Entertainment

Журналисты издания Сollider выдали список самых страшных картин категории хоррор первой половины 2020 года. По словам экспертов, хотя жанр уже довольно давно стоит на месте и пугает в основном скримерами, нежели нагнетанием атмосферы, зрители все так же охотно смотрят ужастики, чтобы пощекотать себе нервы. Также журналисты отметили, что именно в 2020 году жанр хоррор стал особенно популярен, ведь зрители могут хоть как-то отвлечься от мыслей о пандемии.

Большинство кинотеатров по всему миру все еще закрыты, так что в список лучших фильмов попали в основном проекты, которые и так не планировали появляться на широких экранах.

  • «После полуночи»
  • «Цвет из иных миров»
  • «Иди к папочке»
  • «Пара нормальных»
  • «Гретель и Гензель»
  • «Охота»
  • «Человек-невидимка»
  • «Сторожка»
  • «Платформа»
  • «Реликвия»

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