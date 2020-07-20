В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года

Журналисты издания Сollider выдали список самых страшных картин категории хоррор первой половины 2020 года. По словам экспертов, хотя жанр уже довольно давно стоит на месте и пугает в основном скримерами, нежели нагнетанием атмосферы, зрители все так же охотно смотрят ужастики, чтобы пощекотать себе нервы. Также журналисты отметили, что именно в 2020 году жанр хоррор стал особенно популярен, ведь зрители могут хоть как-то отвлечься от мыслей о пандемии.
Большинство кинотеатров по всему миру все еще закрыты, так что в список лучших фильмов попали в основном проекты, которые и так не планировали появляться на широких экранах.
- «После полуночи»
- «Цвет из иных миров»
- «Иди к папочке»
- «Пара нормальных»
- «Гретель и Гензель»
- «Охота»
- «Человек-невидимка»
- «Сторожка»
- «Платформа»
- «Реликвия»