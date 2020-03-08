Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC. Разумеется, главной новостью был перенос даты выхода юбилейной, 25-й части франшизы про секретного агента Джеймса Бонда. Да, «Не время умирать» появится в кинотеатрах лишь осенью, во всем виноват коронавирус, а кинокомпании не хотят терять прибыль из-за пустых залов. Однако, чтобы как-то скрасить эту не самую приятную новость, актер показал зрителям шоу небольшой отрывок из фильма, он даже назвал этот видеоролик «эксклюзивным».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, это оказалось не совсем то, чего ждали фанаты. В ролике Бонд встречается с женщиной неподалеку от стола для игры в кости. Секретный агент должен получить важную информацию, но азартная игра затягивает его куда сильнее, чем надоевшая работа. В итоге Бонд веселится от всей души и радует толпу зрителей.