Кристофер Нолан отказался запускать фильм «Довод» в мировой прокат до релиза в США

Зрителям со всего мира придется подождать, пока не откроются кинотеатры в Америке.

Режиссер Кристофер Нолан отказался запускать фильм «Довод» в мировой релиз до того, как состоится премьера в Америке.

Как сообщает издание The Vulture, из-за коронавируса в США была небольшая вероятность, что блокбастер все же покажут в указанный срок в тех странах, где кинотеатры уже открыты, однако все вышло иначе.

Теперь всему миру придется подстраиваться под Америку, ведь так пандемия все еще свирепствует, а недавно открытые кинотеатры теперь вновь под замком на неопределенный срок.

При этом, по мнению экспертов, именно показы фильма за пределами США принесут 2/3 от общего кассового сбора. Но режиссер Кристофер Нолан заметил, что он желает оказать поддержку кинотеатрам именно в Америке, так что планы менять не собирается. Напомним, фильм должен был выйти в прокат еще 17 июля, но был перенесен на конец месяца, а после на 12 августа.