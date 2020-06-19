Осторожно, спойлеры: в Сеть выложили множество подробностей фильма «Довод»

Постоянные переносы явно не идут на пользу кинопремьерам, зрители начинают терять интерес, а бесконечные интервью членов съемочной группы все больше раскрывают сюжет и секреты проекта. К сожалению, это произошло и с фильмом «Довод» Кристофера Нолана. Издание Entertainment Weekly опубликовало материал, в котором дало ответы на многие вопросы, возникающие после просмотра трейлера.

Теперь точно известно, что «Довод» — это, прежде всего, шпионский боевик с элементами научной фантастики. Некоторые из героев картины смогут манипулировать временем с помощью так называемой инверсии, позволяющей перемещать предметы назад во времени, например патроны в пистолет, уже после выстрела. Однако никаких путешествий во времени в картине не будет точно.

Само слово «Довод» — это название организации, которая занимает важную роль в сюжете. Компьютерная графики в картине будет куда меньше, чем ожидалось изначально. Также Нолан отдельно похвалил умение управлять автомобилем Роберта Паттинсона, а команда каскадеров назвала его навыки «великолепными».