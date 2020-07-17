В Сети появился очередной трейлер фильма «Новые мутанты»

В кинотеатрах проект покажут уже в конце августа.

В Сети появился новый трейлер многострадальной картины «Новые мутанты» студии Disney. Вероятно новые подробности о проекте будут раскрыты на мероприятии Comic-Con at home, которое будет проходить с 22 по 26 июля в формате онлайн.

Фильм расскажет историю пятерых мутантов совсем еще юного возраста, которые оказались на неизвестном секретном объекте, выдающим себя за школу для детей с суперспособностями. Однако выбраться за границы этого заведения нельзя, а самих героев постоянно терзают страшные кошмары.

Картина должна стать первым фильмом из серии «Люди Икс» в жанре хоррор. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой известная по фильму «Стекло» и Мэйси Уильямс из «Игры престолов».

Если премьеру в очередной раз не перенесут, фильм представят зрителям уже в конце лета этого года.