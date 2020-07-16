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Актерский состав фильма «Один дома» пополнился тремя новыми лицами

Проект планируют доснять после пандемии.

Актерский состав фильма «Один дома» пополнился тремя новыми лицами
Кадр из фильма "Один дома". Фото: 20th Century Fox

Актерский состав перезапуска фильма «Один дома» растет. Как сообщает издание Deadline, к касту уже присоединились Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл. Троица является частью нового взгляда на классическую франшизу студии 20th Century Fox.

Трио актеров присоединяется к ранее объявленным актерам Арчи Йейтсу, Робу Делани и Элли Кемпер. Съемки нового фильма активно велись, пока в середине марта не нагрянула пандемия.

Режиссером проекта стал Дэн Мазер, а актерский состав также включает Эшлинг Би, Пита Холмса, Тимоти Саймонса и Майки Дэя, который написал сценарий в соавторстве со Стритером Сайделлом. Продюсерами выступают Хатч Паркер и Дэн Уилсон.

Все верно, никакого Маколея Калкина для фанатов классической дилогии.

Сюжет пока хранится в секрете, но судя по сведениям журналистов, маленький мальчик выйдет на тропу войны из-за украденной статуэтки.

DisneyНовости кинофильм «Один дома»

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