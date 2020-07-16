Режиссер фильма «Константин» Фрэнсис Лоуренс мечтает снять сиквел

Киану Ривз также заинтересован в проекте, но есть и проблемы.

Режиссер фильма «Константин: Повелитель тьмы» Фрэнсис Лоуренс пообщался с журналистами издания SlashFilm и заявил, что вполне не против снять продолжение истории о борце с нечистью. Он отметил, что продюсер первой картины Акива Голдсман и исполнительно главной роли Киану Ривз совсем не против заняться продолжением интересной истории.

По словам Лоуренса, зрители вполне одобрили бы такой шаг, тем более, что первый фильм полюбился почти всем и был успешным в плане кассовых сборов. Сиквел режиссер хотел бы сделать в более серьезной манере и с рейтингом 17+.

Идея продолжения «Константина» никогда не пропадала и уже есть минимальные наработки по сценарию. Но есть большая проблема: сам персонаж Константин принадлежит студии комиксов DC, а значит придется решать вопросы с правами на новую экранизацию. Лоуренс и Ривз якобы пытались вести переговоры о сиквеле, но им просто сказали, что сейчас на персонажа другие планы.