«Ты шлюха!»: добряк Киану Ривз не стал оскорблять Вайнону Райдер на съемках «Дракулы»

А вот режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил довести звезду до слез.

Актриса Вайнона Райдер поделилась интересными подробностями о съемках в фильме «Дракула» в далеком 1993 году. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола хотел добиться максимальной реалистичности, так что для одной из сцен актриса должна была расплакаться, но в результате все получилось совсем иначе.

Как объяснила Райдер журналистам издания The Sunday Times, поводом для ее слез должны были стать оскорбления от всех актеров на съемочной площадке. Коппола на самом деле попросил Киану Ривза, Ричарда Гранта, Энтони Хопкинса и прочих оскорблять Вайнону. Но, к счастью, все они отказались так поступить.

В результате во время съемок сцены, когда граф Дракула превращается в стаю крыс, на съемочной площадке была тишина и лишь Коппола выкрикивал оскорбления в адрес актрисы.

«Ты шлюха! Ты шлюха!» — именно этими словами режиссер пытался довести Райдер до слез, но в результате актриса просто разозлилась.

Сейчас у режиссера и актрисы хорошие отношения, но тогда Коппола был на грани судебного иска.