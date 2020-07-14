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Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

Соответствующий опрос появился в официальном Twitter-аккаунте компании.

Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
Кадр из фильма "Стражи Галактики". Фото: Marvel

Компания Marvel всерьез начала задумываться о том, кто же станет новым главным злодеем в киновселенной. Напомним, Танос был успешно побежден в последнем фильме о «Мстителях», а учитывая всю его силу, вряд ли кто-то может сравниться с ним в силе. Так что в официальном Twitter-аккаунте Marvel появился вполне закономерный вопрос о том, кто же сможет занять пустующий трон падшего титана.

Представители студии считают, что на пост главного злодея взойдет кто-то из инопланетной расы Скруллов или Крия, например Ронан Обвинитель, которого зрители могут помнить как главного антагониста в проекте «Стражи Галактики». Также антигерой фигурирует в комиксах «Фантастическая четверка».

Многие фанаты Marvel при этом назвали таких злодеев, как Доктор Дум, Канг Завоеватель и Галактус.

Напомним, блокбастер «Мстители: Финал» вышел на экраны в 2019 году, официально завершив франшизу о супергероях, состоящую из четырех частей.

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