Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

Компания Marvel всерьез начала задумываться о том, кто же станет новым главным злодеем в киновселенной. Напомним, Танос был успешно побежден в последнем фильме о «Мстителях», а учитывая всю его силу, вряд ли кто-то может сравниться с ним в силе. Так что в официальном Twitter-аккаунте Marvel появился вполне закономерный вопрос о том, кто же сможет занять пустующий трон падшего титана.

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020