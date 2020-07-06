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Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel

Эльза и Анна примерили на себя образы из другой вселенной Disney.

Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel
Персонажи «Холодного сердца» могут легко поспорить в популярности с героями Marvel. Фото: стоп-кадр из мультфильма.

Французский художник Самуэль Шеве опубликовал в Instagram серию рисунков, в которых представил персонажей мультфильма «Холодное сердце» в образах супергероев Marvel.

Так принцесса Анна «примерила» на себя костюмы Черной вдовы, девушки Человека-паука Мэри Джейн и Гаморы из «Стражей галактики».

Ее возлюбленный Кристоф приоделся в броню Капитана Америка, Звездного лорда и Тора.

А волшебница Эльза облачилась в наряды Алой ведьмы, Капитана Марвел, злой богини Хелы, а также Рей из «Звездных войн».

Новые роли достались и принцу Хансу. Он прекрасно смотрится в костюмах Железного человека и Локи.

Также на странице художника можно найти похожие арты с персонажами мультфильма «Ральф против интернета». Ох уже это «перекрестное опыление» в поп-культуре.

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