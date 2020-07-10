Никаких больше вечеринок: в новой серии «Простоквашино» героев подготовят к олимпиаде

Новый сезон мультсериала «Простоквашино» готовится удивлять своих юных зрителей. Во второй серии проекта знакомые с детства герои займутся покорением олимпиады по физкультуре. Посмотреть на приключения нестареющего дяди Федора и говорящих животных можно уже сейчас.

По сюжету няня Маргарита Егоровна решает подготовить дядю Федора к соревнованиям, причем ее тренировки напоминают скорее суровые армейские занятия. Принесет ли такой тяжелый труд достойный результат — вопрос риторический. Не стоит забывать и о почтальоне Печкине, который все еще пытается завязать романтические отношения с неприступной няней.

Напомним, обновленная версия проекта «Приключения Простоквашино» впервые вышла в YouTube в апреле 2018 года и сразу завоевала популярность у зрителей.