«Простоквашино» за самоизоляцию: почтальон Печкин начал работать из дома

Даже известный мультфильм о приключениях друзей в деревне Простоквашино сумел коснуться темы эпидемии коронавируса. В 27-й по счету серии рассказывается история почтальона Печкина, который решил перейти на работу из дома, а также развить отношения со своей избранницей, Маргаритой Егоровной. Выбор новой серии оказался не случаен: изначально студия «Союзмультфильм» планировала показать совсем другой выпуск мультсериала, но текущая обстановка в стране и неделя выходных изменили планы.

Разумеется, серия не посвящена непосредственно коронавирусу, но в сложившихся обстоятельствах она оказалась как нельзя кстати, чтобы еще раз напомнить жителям России о необходимости максимальной самоизоляции. А шашлыки и выезды на природу никуда не пропадут, нужно лишь немного потерпеть.