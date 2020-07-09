Disney может начать работу над продолжением фильма «Трон»

Компания Disney вполне заинтересована в продолжении фильма «Трон: Наследие». Как сообщает издание Disney Insider, студия активно занимается разработкой продолжения успешного проекта. По словам журналистов, главную роль в новой картине вполне может исполнить Джаред Лето.

Информация о сиквеле «Трона» впервые появилась почти 10 лет назад, в 2011 году. Журналисты также сообщили, что в картину вернутся и Оливия Уайлд вместе с Гаррет Хедлунд, а называться проект будет с долей пафоса «Трон: Восхождение». Сюжет фильма должен был рассказать о войне виртуального мира с реальным. Вполне вероятно, что эта концепция будет сильно изменена и сценарий теперь выглядит совсем иначе.

На сегодняшний день точно известно, что новый «Трон» не станет перезапуском франшизы, а продолжит ее историю.

Напомним, «Трон: Наследие» собрал в мировом прокате 400 миллионов долларов, при бюджете в 170 миллионов. Сюжет рассказывал о Сэме Флинне, сыне известного изобретателя, который отправляется в виртуальный мир чтобы спасти отца.