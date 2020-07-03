Современные прически и макияж: художница устроила принцессам Disney бьюти-преображение

29-летняя профессиональная художница Юди Сан-Эметерио выпустила в соцсетях коллекцию изображений диснеевских принцесс, которых она легким взмахом кисти придала современный вид.

На своей странице в TikTok девушка опубликовала ряд роликов, на которых видно, как она берет рисунок Disney и добавляет мультяшным красавицам новые прически, макияж, татуировки и украшения. На глазах у зрителей принцессы становятся более современными, отвечающими нынешним трендам бьюти-индустрии. Иногда художница меняет им брови, ресницы и даже платья. Преображению уже подверглись Моана, Аврова, Мулан, Рапунцель, Жасмин, Белль и другие героини Disney.

Стоит ли говорить, что совсем недавно вышедшая в TikTok Юди стала очень популярной и набрала более 180 тысяч подписчиков.