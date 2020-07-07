Скарлетт Йоханссон может завершить свою актерскую карьеру в качестве Черной вдовы

Скарлетт Йоханссон может вскоре уйти со своей роли Черной вдовы и передать персонажа комиксов Marvel актрисе Флоренс Пью.
Режиссер фильма «Черная вдова» Кейт Шортланд поделилась с журналистами издания Empire сведениями о том, что «эстафетная палочка» перейдет от Скарлетт к Флоренс.
Дело в том, что в комиксах Marvel Черная вдова — это что-то вроде титула и любой человек может его получить. Примерно так же произошло в конце последних «Мстителей», когда персонаж Капитан Америка решил передать свой титул Соколу.
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— Mcu Master (@Mcu_Master01) July 6, 2020
Напомним, фильм «Черная вдова» выйдет на экраны кинотеатров уже этой осенью и расскажет о событиях, которые происходили между проектами «Первый Мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».