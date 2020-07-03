Вот так встреча: Гарри Поттер появился в комиксах Marvel

Гарри Поттер и его друзья фактически существуют во вселенной комиксов Marvel. На этот забавный факт указал западный портал Screen Rant, опубликовав страницу из третьего номера комикса о мутантах под названием New Excalibur.

Действие этого графического произведения разворачивается в Британии. По сюжету персонаж по прозвищу Джаггернаут преследует злую версию команды «Людей Икс» в Лондоне. Он бежит по улицам, врезаясь в транспорт, а потом сворачивает в переулок, где едва не сбивает с ног троих подростков, выходящих из стены. Один из ребят носит круглые очки, второй — рыжий, а девушка кричит: «Гарри!», когда они чуть было не сталкиваются со здоровенным мутантом. Любому фанату сказок во юном волшебнике станет понятно, что это те самые Гарри, Рон и Гермиона, которых любят дети и взрослые по всему миру.

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Конечно, это не полноценное слияние вселенных, а просто камео, которое встречается в комиксах не реже, чем в фильмах. Например, однажды в комиксе про Халка таким же образом появились дети из мультсериала «Симпсоны». Очевидно, авторы хотели отдать должное тому, что сюжет комикса происходит в Англии. Тут уж либо Шерлок Холмс, либо Гарри Поттер, согласитесь.