«Это абсолютное горе»: Том Хэнкс разочарован выходом фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+

Выход фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+ стал большим горем для исполнителя главной роли Тома Хэнкса. Все дело в том, что актер мечтал показать проект в кинотеатрах, так как именно там зрители могли бы насладить идеальным качеством изображения и звука.

Как рассказал артист журналистам издания The Guardian, проект «Грейхаунд» был особенным, ведь в нем он не только исполнил главную роль, но также был и продюсером, и сценаристом. Хэнкс почти десять лет добивался съемок картины и все еще верит, что подобный проект нужно смотреть исключительно в кинотеатрах.

К сожалению, пандемия сильно попортила планы прокатчиков. Сначала «Грейхаунд» и правда должен был появиться в кинотеатрах, но коронавирус поставил крест на этой затее, а ждать открытия заведений компания Sony Pictures не стала. В итоге был устроен аукцион среди стриминговых платформ и победителем стала компания Apple.