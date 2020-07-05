Открытие кинотеатров в Москве переносится

Плохие новости для любителей просмотра новинок из мира кино не в квартирах, а на больших экранах. Хотя изначально сообщалось об открытии кинотеатров по всей стране уже 15 июля, судя по последним новостям, дата передвинется на август, как минимум в Москве. Как сообщает сеть «Премьер Зал», в столице России кинозалы откроют свои двери для зрителей лишь 1 августа, а посетителям все равно придется сидеть на сеансах в защитных масках и перчатках.

Не стоит переживать из-за переноса открытия, так как все мировые кинопремьеры также успешно «переехали» на август. Словом, в июле зрителям было бы просто нечего смотреть. Одна из самых ожидаемых картин этого лета — «Довод» режиссера Кристофера Нолана. Фильм появится в прокате лишь в середине августа, а экранизация мультфильма «Мулан» от студии Disney и вовсе порадует зрителей лишь в самом конце лета.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 15 июля российские кинотеатры смогут возобновить свою работу.