Коронавирус победил: брак в период полной самоизоляции смоделировали в киберспектакле

К чему придут отношения полов, если угрозы вроде коронавируса заставят людей навсегда перестать общаться друг с другом вживую? Над этим размышляет режиссер Семен Александровский в спектакле-антиутопии «Брак», который был поставлен с помощью интернет-сервиса Zoom специально для фестиваля искусств «Точка доступа» 2020 года.

Сюжет происходит в 2035 году. Мир пережил вирусную катастрофу и уже отстроился заново. Люди здесь отказались от физических контактов и размножаются только из пробирки. Все общественные связи переведены в виртуальное пространство, даже секс происходит через Сеть, с использованием новых технологий.

В этом мире супружеская пара, которую играют актеры Иван Николаев и Алена Старостина, устроила себе ностальгическое свидание в Zoom, вспоминая свои отношения и пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Зрители при этом оказываются не просто сторонними наблюдателями разговора.

Киберспектакль, как его называют, будет показан еще несколько раз до конца июля — 9, 11 и 24 числа в 23:00, а также 10, 22, 23 июля в 17:00.