Давай по новой: Disney может признать последние три фильма о «Звездных войнах» неканоничными

Последний фильм по вселенной «Звездных Войн» хотя и собрал в прокате более миллиарда долларов, был весьма прохладно встречен фанатами серии, которые буквально пришли в ужас от всех тех нововведений, которые появились в картине. Так что совсем не удивительно, что новость о том, что последние три фильма о далекой галактике перестанут считаться каноном, была воспринята с восторгом.

Известный ютубер под ником Doomcock, который известен сообществу своим доступом к секретной информации о «Звездных войнах» решил поделиться новым эксклюзивным слухом. Его мнению стоит доверять, ведь именно он еще до премьеры картины «Скайуокер. Восход» первым выложил весь сценарий картины.

По словам мужчины, компания Disney планирует объявить три последние части франшизы не каноничным продолжением. Якобы все события в фильмах происходили в параллельной вселенной и вообще не имеют отношения к истории, которая происходила после «Возвращения джедая» 1983 года.