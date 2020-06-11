Disney снимет мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Студия Disney решила начать работу над новым проектом. Это будет мюзикл, причем полностью оригинальный, а основной музыкальной темой для картины станут хиты четырехкратного лауреата премии «Грэмми» Лайонела Ричи.

Как сообщает издание Variety, название для проекта выбрали знаковое, All Night Long («Всю ночь напролет»). Дело в том, что точно так же называется одна из песен исполнителя.

Пока что никаких особых подробностей о мюзикле нет, работы над ним едва начались. Однако уже известно, что выйдет также и театральная постановка проекта. Ричи не только подарит свои композиции, но и сам станет продюсером фильма.

Сценаристом выступит Пит Чиарелли, известный своей работой над картиной «Безумно богатые азиаты».

От ленты некоторые ждут чего-то похожего на мюзикл Mamma Mia, посвященный группе ABBA. О дате начала съемок информации нет.