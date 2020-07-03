Я здесь закон: Гильдия киноактеров запретила своим членам сниматься в фильме Майкла Бэя

Вот так одна организация оказалась сильнее режиссера из Голливуда.

Гильдия киноактеров Голливуда буквально запретила своим членам принимать участие в съемках нового фильма Майкла Бэя под названием Songbird («Певчая птица» в русском переводе). Создание картины должно было начаться совсем скоро, но с учетом последних новостей съемки могут отложить.

Официальной причиной для такого резкого заявления гильдии стал коронавирус. По словам представителей организации, Бэй не смог максимально объяснить меры защиты, созданные для актеров в эпоху пандемии.

Более подробных комментариев пока нет, однако, вероятно, актеры прислушаются к мнению организации. Дело в том, что игнорирование запрета грозит исключением из гильдии, что впоследствии принесет много проблем с поиском работы.

Отметим, что фильм «Певчая птица» — это триллер, происходящий во времена пандемии. По сюжету парень Нико обладает иммунитетом к болезни и влюбляется в художницу Сару. На пути к возлюбленной ему придется преодолеть множество преград.