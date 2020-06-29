Звездное возвращение: Кристиан Бэйл может стать новым Бэтменом

В Голливуде все еще ходят споры насчет того, кто же будет следующим Бэтменом. Судя по сообщению инсайдера Джереми Конрада на площадке dceumythic, самая вероятная кандидатура это Кристиан Бэйл, но только в случае, если не получится договориться с Майклом Китоном. Стоит также отметить, что киностудия Warner Bros. по какой-то причине даже не собирается рассматривать на эту роль Бена Аффлека.

Что касается Кристиана Бэйла, то сложно представить его возвращение к роли мстителя в черном костюме, так как ранее он уже отказался от подобного предложения, заявив, что устал от Бэтмена. Впрочем, с тех пор прошло довольно много лет и вполне вероятно, что актер успел изменить свою точку зрения.

Напомним, о возвращении Майкла Китона к роли человека-летучей мыши стало известно совсем недавно. Причем возрождение легенды не будет новым сольником о супергерое, а лишь появление в картине «Флэш», релиз которой запланирован на лето 2022 года.