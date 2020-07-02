Аквамен станет снеговиком: Джейсон Момоа согласился на неожиданную роль

Актер превратится в нежное и доброе создание из снега.

Суровый Аквамен совсем скоро станет милым снеговиком. Студия Warner Bros. планирует снимать фильм «Приключения снеговика Фрости», который выйдет в формате совмещения реальных съемок с компьютерной графикой.

Что примечательно, на главную роль позвали сурового Джейсона Момоа, которому вскоре придется показать себя в образе озорного и доброго снеговика. Хотя речь идет больше об озвучке, внешность актера также будет частично задействована в съемках, но как именно — получится узнать лишь из первых трейлеров.

Разработкой сценария займется Дэвид Беренбаум, ранее работавший над рождественской сказкой под названием «Эльф». По словам представителей кинокомпании, Момоа подарят возможность продемонстрировать себя не как сурового повелителя морей, а как нежного снеговика, наполненного добром и любовью.

Точной информации о дате релиза проекта пока нет.