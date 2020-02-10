Джейсон Момоа посмеялся над новым образом Аквамена

Многие актеры после обретения мировой славы становятся чересчур заносчивыми и гордыми, забывая, что именно благодаря своим фанатам они пришли к успеху. К счастью, Джейсон Момоа представляет собой совсем иной пример: он всегда рад сфотографироваться с поклонниками и не забывает старых друзей даже после обретения мировой славы. В общем, он огромный и суровый, но всегда готовый прийти на помощь, недаром по характеру его часто сравнивают с Томом Харди.

Совсем недавно актер выложил в свой официальный аккаунт в Instagram забавную фотографию. На фото афиша из фильма «Аквамен», но актер вовсе не так суров, как мы привыкли: мышцы куда-то исчезли, а вместо густой темной шевелюры лишь лысина. Напомним, примерно такой же образ был у актера в недавнем видеоролике, общая идея которого заключалась в том, что только дома можно быть настоящим и сбросить с себя все ненужное.

Подписчики звезды оценили самоиронию и вместе с Джейсоном посмеялись над фото.