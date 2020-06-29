Звезды Голливуда в самоизоляции снялись в ремейке фильма «Принцесса-невеста»

В картине появились Хью Джекман, Джош Гад, Софи Тёрнер и еще более десятка знаменитостей.

Хотя многие страны уже начали ослаблять режим самоизоляции, в Голливуде все еще неспокойно. Так, некоторые актеры решили объединиться и снять ремейк фильма «Принцесса-невеста», очень популярного в США.

Разумеется, снять фильм получилось отрывками, но даже они вышли весьма неплохими, если учитывать условия работы актеров. Режиссер Джейсон Райтман собрал кусочки воедино и сделал что-то вроде сериала, который будет выходить на платформе Quibi.

В работе над ремейком приняли участие такие звезды, как Хью Джекман, Джош Гад, Софи Тернер и многие другие. Всего картина насчитывает около трех десятков знаменитостей, каждый из которых сыграл небольшую роль в проекте.

Напомним, «Принцесса-невеста» — это экранизация романа Уильяма Голдмана. Сюжет рассказывает вполне классическую фэнтези-историю, в которой отважный герой преодолевает трудности, чтобы спасти свою возлюбленную.