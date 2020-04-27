Фильм с Хью Джекманом предложили в качестве замены туалетной бумаги

На американской ТВ высмеяли продукты, которые не продаются даже в период пандемии, и картина с известным актером попала в их число.

В 2004 году Хью Джекман сыграл в фильме «Ван Хельсинг», в котором он в роли одноименного персонажа сразился с графом Дракулой. Западная публика раскритиковала картину в пух и прах: хотя сюжет представлял собой довольно интересную игровую интерпретацию многих готических романов, актерская игра была посредственной. Насколько в Америке не любят этот фильм, можно понять из скетча, который на днях показали в популярном шоу Saturday Night Live.

В юмористическом видео две комедиантки — Кейт Маккиннон и Эйди Брайант — перевоплотились в образы сотрудниц продуктового супермаркета. Женщины посетовали на пустые полки в магазинах (из-за ситуации с коронавирусом) и указали зрителям на продукты, которые никто не покупает даже в период пандемии. В числе аутсайдеров оказались пицца с овсяным молоком и пепси со вкусом краба. Перечисляя забавные товары сомнительной надобности, продавщицы отметили, что вместо туалетной бумаги за 13 долларов можно купить DVD «Ван Хельсинг» всего за три доллара.

Напомним, что фильм не провалился в прокате, но собрал довольно слабую кассу, несмотря на то, что Хью Джекман и его партнерша Кейт Бекинсейл на тот момент уже были реальными голливудскими звездами.

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А как вы считаете, какой отечественный фильм можно использовать вместо туалетной бумаги, если в нашей стране случится дефицит данного товара?