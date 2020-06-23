В Нью-Йорке умер режиссер Джоэл Шумахер, создатель фильмов про Бэтмена

Джоэл Шумахер, художник по костюмам, впоследствии ставший режиссером двух фильмов про «Бэтмена», умер в Нью-Йорке в минувший понедельник, 22 июня, сообщает издание Variety. Мастеру было 80 лет.

Шумахеру передали бразды правления франшизой «Бэтмен», когда Тим Бертон завершил свое сотрудничество с Warner Bros. Первый фильм Шумахера «Бэтмен навсегда» собрал в мировом прокате более 300 миллионов долларов.

Вторым и последним фильмом Шумахера во франшизе стал фильм 1997 года «Бэтмен и Робин» со звездным составом из Джорджа Клуни и Арнольда Шварценеггера. Для «Бэтмена навсегда» Шумахер представил соски в костюмах, которые носили Бэтмен и Робин, склоняясь к давнему латентному гомоэротизму между двумя персонажами. В 2006 году Клуни признался Барбаре Уолтерс, что он играл Бэтмена как гей.

Через несколько лет после фиаско с Бэтменом, Шумахер снял экранизацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы». Хотя зрители приняли фильм неоднозначно, а критики просто осуждали этот проект, он получил три номинации на премию «Оскар».