«Не будет теперь этого актера в фильмах»: Евгений Баженов высказался по поводу ДТП Ефремова

Известный кинокритик Евгений BadComedian Баженов провел традиционную ежегодную серию ответов на самые популярные вопросы своих подписчиков. Он коснулся как стандартных тем, вроде любимых фильмов и компьютерных игр, так и более актуальных вопросов. Одним из таковых стал про отношение блогера к Михаилу Ефремову. Напомним, артист стал виновником ДТП со смертельным исходом, он выехал на своей машине на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, водитель которого позже скончался в больнице.

«Печальная история, грустная и трагичная. Не будет теперь этого актера в фильмах, да и нигде его не будет. Ужасно, не знаю как еще сказать. У меня последний обзор как раз получился на фильм «На Париж», в котором снимался Ефремов. Вот такая странная череда событий. Все это ужасно, речь о трагедии с семьей Захаровых и Ефремовым», — заявил кинокритик.