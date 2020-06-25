«Давно проблемы были»: Успенская корит себя за то, что не может помочь Ефремову

Любовь Успенская корит себя за то, что не может помочь обвиняемому в смерти человека Михаилу Ефремову. Напомним, 8 июня в центре Москвы заслуженный артист спровоцировал ДТП, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. На тот момент актер находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и даже обещал помочь мужчине, но протрезвев, осознал всю степень проблемы.

Успенская была одной из первых, кто поддержал Ефремова. Алене Жигаловой в YouTube-интервью она объяснила, почему.

«Как я могу не защищать его? Конечно, я понимаю, что он виноват. Но сегодня я не могу его обвинять. Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего. Знать, что на тебе – смерть человека – это худшее. Я очень боюсь, что он не переживет это», — призналась она.

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Успенская вспомнила, как и сама однажды едва не оказалась в американской тюрьме. За руль Любовь позволила себе сесть в нетрезвом виде. Практически сразу это увидели сотрудники дорожных служб – они остановили певицу и не позволили ей продолжить движение. Тогда-то знаменитость и осознала, что может оказаться в тюрьме. Ефремов, по ее уверениям, перспективу неволи пока не осознает.

«Он уже давно в тяжелом состоянии находится. Он даже жаловался, что не может работать из-за смерти Галины Волчек. Говорил, что в угнетенном состоянии пребывал. У него давно проблемы были, а тут еще вот это и карантин. Даже самые здоровые пить бы стали», — подытожила она.