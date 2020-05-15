Возраст подвел: Шарлиз Терон не будет сниматься в продолжении «Безумного Макса»

Режиссер Джордж Миллер наконец-то начал делиться с журналистами подробностями о продолжении фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Изданию The New York Times удалось выяснить неизвестные ранее детали о приквеле популярной картины.

Самое главное — 44-летняя Шарлиз Терон в новом фильме сниматься не будет, это точно. Хотя главной героиней и станет ее персонаж по имени Фуриоса, на момент истории ей будет около 30 лет, так что актрису пришлось искать помоложе. В данный момент кандидаток на эту роль много, но Миллер продолжает кастинг.

Причем решение было вынужденным, ранее режиссер планировал использовать современную компьютерную графику чтобы сделать внешность Терон помоложе, но от этой идеи пришлось отказаться, так как результат его разочаровал.

Приквел «Дороги ярости» задумывался уже давно, даже во время съемок основной картины почти у каждого персонажа была подробная предыстория, достойная отдельного проекта.

Новый фильм покажет, какой была жизнь Фуриосы и как она в итоге стала знаменитой воительницей в мире после апокалипсиса.