В Сети появился первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

В Сети появился первый официальный трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир», снятый по одноименному роману Олдоса Хаксли. Видеоролик появился на Youtube-канале стрим-сервиса Peacock в минувший четверг, 25 июня. В качестве главного актера был выбран Олден Эренрайк, известный по роли Хана Соло в фильме «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

Действие сериала будет проходить в Новом Лондоне из весьма обозримого будущего, где всем руководит Генри Форд, а общество достигло совершенства в искусстве потребления. Весь мир разделен на классы, а любые проблемы или переживания быстро устраняет безвредный наркотик в виде таблеток. Однако вскоре люди из безмятежного Лондона узнают, что за пределами их «рая» разворачивается настоящая война.

Премьера сериала состоится уже 15 июля.