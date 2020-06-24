В Сети появился трейлер фильма «Агент Ева» с Джессикой Честейн

Актриса сыграла киллера и во многих сценах была измазана кровью.

23 июня в Сети появился трейлер фильма «Агент Ева» (английское название Ava). Главные роли в этом триллере исполнили Джессика Честейн и Колин Фаррелл, и, судя по ролику, их персонажам придется сразиться друг с другом не на жизнь, а насмерть. Также в актерский состав вошли Джон Малкович и рэпер Common.

Сюжет расскажет о женщине-киллере, работающей на сверхсекретную организацию. Одно из своих заданий она провалила и из охотника превратилась в жертву.

Изначально картину снимал австралийский режиссер Мэттью Ньютон, он же написал для нее сценарий. Однако потом мужчину обвинили в домашнем насилии, и его работу закончил другой постановщик — Тейт Тейлор, ранее работавший снявший фильм «Прислуга» с Джессикой Честейн.

Трейлер не сообщает, когда именно выйдет картина. Разные источники называют даты релиза: 31 июля, 25 августа и 25 сентября.