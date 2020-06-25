«Определенная ответственность»: Генри Кавилл хочет сыграть Супермена еще много раз

Британский актер Генри Кавилл готов продолжать играть Супермена и дальше. В 2013 году он надел синий костюм и плащ для фильма «Человек из стали», а потом появился в этом образе еще в двух картинах киновселенной DC. Недавно пошли слухи, что в будущих релизах студии Warner Bros., например, в «Аквамене — 2», снова появится Супермен, и Кавилл при этом отмечает, что готов играть этого персонажа еще долго.

На днях актер дал интервью своему коллеге Патрику Стюарту, и в разговоре, конечно же, зашла речь о кинокомиксах.

«Я всегда был фанатом Супермена, — цитирует 37-летнего артиста издание Variety. — С таким персонажем ты уносишь мантию героя с собой со съемочной площадки. И она становится частью твоего публичного образа. Когда я встречаю детей, они не обязательно видят во мне Генри Кавилла, но могут видеть Супермена, и с этим связана определенная ответственность. Потому что это такой замечательный персонаж. И я на самом деле несу ответственность за его образ, и надеюсь, что в ближайшие годы мне удастся сыграть больше Супермена».

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Актер признался, что после роли супергероя его жизнь сильно изменилась. В первую очередь, ему стали предлагать больше интересных проектов, но суть не только в этом. Генри признался, что в мыслях часто сравнивал себя с добрым и положительным Кларком Кентом. И в тех моментах, где он не дотягивал до своего персонажа, мужчине приходилось меняться самому.