Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом

Похоже, что актер Генри Кавилл пока не готов оставить роль супермена в экранизациях комиксов DC. Судя по сведениям журналистов издания Deadline, звезда ведет переговоры с представителями кинокомпании Warner. Вряд ли речь идет о новом полноценном сольном фильме, ведь график проектов расписан уже на несколько лет вперед, однако Кавилл совсем не против эпизодических появлений.

Источники СМИ считают, что актер вряд ли появится в новой «Чудо-женщине», «Бэтмене» и втором «Отряде самоубийц», так как съемки этих проектов уже завершены. Однако, Кавилл все еще может попасть в фильмы «Аквамен-2», «Черный Адам» или во вторую часть «Шазама».

Также журналисты заявили, что возвращение к роли Супермена — это вполне достоверный факт, ведь Кавилл присутствовал во время анонса выхода режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

В данный момент актер занят съемками в проекте «Ведьмак» от Netflix.