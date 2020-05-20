«Это вообще необъяснимо»: Деревянко зачал старшую дочь на первом свидании с женой

Павел Деревянко зачал старшую дочь на первом свидании с женой. Секреты своей семьи 43-летний актер не постеснялся публично озвучить в YouTube-шоу «Вдудь». Сейчас герой сериала «Домашний арест» воспитывает двоих дочек – Варвару и Александру. Мало кто знает, что изначально Павел и его супруга – Дарья Мясищева рождение ребенка не планировали.

Павел вспомнил, что в далеком 2010 году его коллега – актриса Виктория Исакова позвала его в гости к семье Мясищевых. Там Павел познакомился с твердой бабушкой, а также будущей супругой. Позже Деревянко и Мясищева несколько раз виделись на светских раутах. В один из вечеров Даша позвонила Павлу и призналась, что была бы не прочь к нему приехать. Специально для свидания девушка купила на диске фильм о подготовке последнего концерта Майкла Джексона «Вот и все».

«Привезла она DVD. И, в общем, как-то слово за слово старшенькую Варвару мы зачали на первом свидании. Это вообще необъяснимо. Сразу после этого Даша ничего от меня не требовала, просто сказала – я беременна, и все такое, если ты не против, я буду рожать. Я ей ответил – окей, внимание будет, все остальное будет», — откровенно рассказал Дудю Павел.

Позже примерно схожим образом Деревянко стал отцом во второй раз. Павел подметил – у них с Дарьей никогда не было обязанностей друг перед другом. Долгое время ребята поддерживали формат свободных отношений. И сейчас актер по-прежнему не ведет совместный быт с Мясищевой и девочками – она живут в доме на Николиной горе в Подмосковье, а артист снимает квартиру в центре столицы, но сам Деревянко уверяет – теперь их семья традиционная.

«Сейчас мы в кайфе полном. Воспитываем детей. У нас очень удобно – когда у меня есть возможность, я всегда приезжаю на дачу на Николину гору и провожу с дочерьми время. Это полностью обоюдно, это всех устраивает. Сейчас никакой свободной любви нет, у нас семья», — подытожил он.