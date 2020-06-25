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Создатель фильма «Трон: Наследие» снимет ремейк «Смерча»

Джозефу Косински доверили повторить успех одного из первых фильмов-катастроф.

Создатель фильма «Трон: Наследие» снимет ремейк «Смерча»
Кадр из фильма "Смерч". Фото: Universal

Студия Universal готовится к созданию очередного ремейка. На этот раз повезло одному из самых первых зрелищных фильмов-катастроф — картине «Смерч». В далеком 1996 году при бюджете в 92 миллиона долларов ленте удалось собрать в прокате почти 500 миллионов, что стало отличным результатом, и более того, именно после «Смерча» в Голливуда началась мода на фильмы про глобальные катастрофы.

Заниматься возрождением классики предложили Джозефу Косински, который известен как создатель таких фильмов, как «Обливион» с Томом Крузом и «Трон: Наследие». Имя сценариста все еще не известно, а продюсером выступит Фрэнк Маршалл, сообщает издание Variety.

Оригинальный фильм рассказывал о нескольких ученых, занимающихся изучением торнадо в США. Они постоянно рисковали жизнью и пытались изучить природу смерчей. В год выхода картина стала настоящим хитом.

Подробности о дате выхода ремейка пока отсутствуют.

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