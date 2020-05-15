Легенда возвращается: студия Universal Pictures снимет ремейк «Лица со шрамом»

Отличные новости для всех поклонников фильмов про стильных мафиози. Киностудия Universal Pictures планирует выпустить ремейк легендарного проекта «Лицо со шрамом». Отвечать за съемки классики на современный манер будет итальянский режиссер Лука Гуаданьино, он снял такие картины, как «Зови меня своим именем» и «Суспирия». Как сообщили представители киностудии, новый фильм будет не точной копией старого, а своеобразным переосмыслением. Обычно так говорят, когда планируют изменить многие детали в сюжете, при этом не меняя общий сюжет, сообщает издание Deadline.

Уже известно, что действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе. В оригинальной картине снимались такие звезды Голливуда, как Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мюррэй Абрахам и многие другие.

Точная дата выхода нового проекта пока не известна, равно как и актерский состав.

Напомним, что недавно в мировом онлайн-прокате вышел еще один фильм под названием «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли. Этот проект не имеет ничего общего с ремейком, более того, в оригинальном переводе он называется Capone, а за путаницу стоит поблагодарить наших локализаторов.