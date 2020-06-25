Создатель «Дэдпула» снимет фильм о преступниках в поезде

Создатель блокбастеров «Дэдпул-2» и «Джон Уик» будет работать над новым боевиком. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Дэвид Литч отвечает за новый проект под названием Bullet Train («Скоростной поезд»). За создание картины отвечает Sony Pictures, а Литч назначен режиссером, а заодно и продюсером нового фильма.

Сюжет картины будет довольно приевшимся: несколько наемных убийц решают выяснить, кто из них прав, находясь в скоростном поезде в Токио. Противостоять им будет герой, который обязательно одержит победу.

Судя по описанию, зрителей ждет смесь из «В осаде» со Стивеном Сигалом и фильма «Скорость» с Киану Ривзом. Не совсем ясно, кого может заинтересовать такая картина в 2020 году, однако съемки начнутся уже осенью, однако о касте актеров, равно как и о дате релиза, пока ничего не известно.

Напомним, «Дэдпул-2» собрал в кинотеатрах более 780 миллионов долларов, что при бюджете в 100 миллионов, можно считать отличным результатом. С «Джоном Уиком» ситуация ничуть не хуже: 88 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете всего в 20 миллионов.