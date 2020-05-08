Создателей фильма «Дэдпул 2» оштрафовали за смерть каскадерши на съемочной площадке

Продюсеры, которые работали над фильмом «Дэдпул 2» были оштрафованы на 289 562 доллара за то, что не обеспечили безопасность женщины-каскадеры Джои Харрис, погибшей на съемочной площадке. Речь идет о съемках, проходивших в канадском Ванкувере летом 2017 года и остановленных после трагического случая.

Как передает издание Deadline, в тот день 32-летняя Харрис исполняла свой первый трюк в кино. Ее выбросило из мотоцикла, после чего тело девушки пробило стеклянную витрину здания.

И вот недавно агентство WorkSafeBC, занимающееся вопросами охраны труда, после завершения своего расследования оштрафовало компанию TCF Vancouver Productions LTD на солидную сумму. Выяснилось, что в тот роковой день Джои не надела шлем, да и сами киношники требовали этого. В добавок было выявлено еще несколько нарушений.

«Основная цель административного взыскания состоит в том, чтобы мотивировать этого и других работодателей соблюдать требования гигиены труда и техники безопасности и обеспечивать безопасность своих рабочих мест», — прокомментировали в агентстве.

Сообщается, что погибшая была первой афроамериканкой, получившей лицензию на участие в гонках Американской ассоциации мотоциклистов.