Билл Мюррей подарит свой голос собаке в новом фильме «Спешка Бама»

Билл Мюррей и Энн Хэтэуэй снимутся в необычном фильме, посвященном дружбе собаки и человека. Как сообщает издание Deadline, новая картина будет называться Bumʼs Rush, что можно перевести на русский как «Спешка Бама».

Хэтэуэй покажет себя в роли специалиста по изготовлению обуви, которая внезапно встречается с бродячей собакой по имени Бам, и разумеется, как это постоянно бывает в мелодрамах, эта встреча полностью меняет жизнь обоих. А что же Мюррей? В человеческом обличье он в картине не появится, зато подарит свой голос псу.

Режиссером картины станет Аарон Шнайдер, работавший над проектом «Похороните меня заживо» и «Грейхаундом» с Томом Хэнксом. Съемки будут проходить в Калифорнии и Нью-Мексико. Никаких подробностей о дате релиза пока нет, но, вероятно, съемки начнутся лишь после относительной победы над коронавирусом.