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02.02.2020: Билл Мюррей снова попал в «День сурка»

Актер повторил свою звездную роль ради креативной рекламы.

02.02.2020: Билл Мюррей снова попал в «День сурка»
Билл Мюррей ненадолго вернулся к своей звездной роли. Фото: globallookpress.com

2 февраля в Сети появился рекламный ролик, снятый в стиле культового фильма «День сурка». Даже не в стиле — создатели видео пригласили постаревшего Билла Мюррея и отсняли с ним ключевые моменты картины. По сюжету, главный герой снова просыпается в своем роковом дне и ненавидит его, но вдруг на его пути попадается нечто новое — оранжевый внедорожник Jeep.

Мюррей похищает сурка, садится в машину и отправляется навстречу приключениям. Несмотря на то, что каждое утро он снова просыпается в отправной точке, мужчина начинает радоваться своей жизни, потому что, по задумке авторов, с этой моделью каждый одинаковый день превращается в новое приключение. Стоит отметить, что актер и сурок не только катаются на машине, но и придумывают для себя множество других развлечений. Так что пиарщики автомобильно бренда постарались показать не столько свой товар, сколько полюбившихся зрителям героев.

Напомним, что в картине «День сурка» 1993 года главный герой застрял именно во 2 февраля, пока не изменил свое отношение к жизни. Как отметили создатели ролика, это первая реклама 69-летнего Мюррея на национальном телевидении.

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Тэги:

автомобилиБилл МюррейвнедорожникДень суркарекламарекламный ролик
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02.02.2020: Билл Мюррей снова попал в «День сурка»
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