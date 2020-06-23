«Поехали!»: Бондарчук возобновил работу над сериалом «Псих»

Режиссер Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих» после продолжительного вынужденного перерыва. Это 8-серийная психологическая драма, премьера которой запланирована на середину осени 2020 года.

О том, что старт съемкам дан, сообщил режиссер Константин Богомолов. Он исполняет главную роль в проекте. К слову, это первая большая роль в кино для супруга Ксении Собчак. Пару ему составит актриса Елена Лядова. Кроме того, в картине задействованы Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Роза Хайруллина, Игорь Верник и другие актеры.

«Давайте отправимся в это путешествие. Я надеюсь, для всех оно будет интересно. Для меня – точно. Я благодарю артистов, которые у меня, авторов, спасибо! С богом! Очень я волнуюсь», — произнес Бондарчук, и разбил на удачу тарелку о штатив видеокамеры.

«Поехали!» — подписал видео Богомолов.

Кстати, сценарий к сериалу написан молодой супругой Бондарчука Паулиной Андреевой. В ленте речь пойдет о столичном психотерапевте Олеге, который в свои 40 лет столкнулся с жизненными неурядицами и вынужден сам искать помощи специалистов. Неустроенная личная жизнь, кризис среднего возраста, агрессия и отчаяние – все это давит на героя и кажется, что уже ничего не изменится.