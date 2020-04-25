«Настоящая!»: Паулина Андреева показала себя без макияжа и укладки

Накануне в вечернем шоу Ивана Урганта в качестве гостя присутствовал один из героев фильма «Спутник», актер Петр Федоров. По видеосвязи из студии программы Ургант пригласил к диалогу и режиссера кинокартины Федора Бондарчука. Мэтр кинематографа признался, что не пускает супругу Паулину Андрееву к себе, чтобы она не мешала давать интервью, на что Ургант попросил: «Ну покажи нам Паулинку, она там что ли?».

После долгих уговоров и замечания Бондарчука о том, что она стесняется, актриса все-таки появилась в кадре. Паулина выглядела по-домашнему просто, и была без макияжа и укладки. Она помахала собеседникам своего супруга в камеру и поприветствовала их: «Ваня, здравствуйте, Петя, привет!».

«Ооооо! Настоящая! Ну хоть так повидались» — воскликнули Петр Федоров и Иван Ургант.

Напомним, 31-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук вместе уже 5 лет. Осенью прошлого года они сыграли пышную свадьбу.