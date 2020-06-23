На телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Это мы»

Проект стал лауреатом премии «Эмми» и «Золотого глобуса», а также завоевал любовь зрителей по всему миру.

Совсем скоро телеканал ТНТ порадует всех поклонников хороших сериалов. Готовимся увидеть всемирно известный проект «Это мы», лауреат премии «Эмми» и «Золотого глобуса». Создателями проекта выступили настоящие эксперты в трогательных картинах, придумавшие такие шедевры, как «Эта дурацкая любовь» и «Плохой Санта».

Телеканал ТНТ решил подготовить настоящий подарок для своих зрителей, ведь сериал «Это мы» впервые будет показан на российском телеканале.

Проект покажет, как даже самые мелкие события влияют на будущее, и о том, что тепло и искренность отношений между людьми способны побороть любые преграды на своем пути. Сюжет сериала связывает сразу несколько человек, которым в один и тот же день исполнилось 36 лет, и каждый из которых дает обещание. Сбросить вес, изменить жизнь к лучшему, найти настоящих родителей — важные цели, к которым обязательно придут герои сериала «Это мы».

Как рассказал директор канала ТНТ Роман Петренко, в эфире ТНТ уже почти 15 лет не было зарубежных проектов, пора что-то менять. Так что для первого летнего эксперимента был выбран один из лучших сериалов современности.