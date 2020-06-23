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Создатели сериала «Очень странные дела» поделились подробностями нового сезона

Зрителям стоит ждать встречу с необычными персонажами в новых сериях.

Создатели сериала «Очень странные дела» поделились подробностями нового сезона
Кадр из сериала "Очень странные дела". Фото: Netflix

Хотя подробности сюжета четвертого сезона сериала «Очень странные дела» держатся в строжайшем секрете, его создатели все же делятся крупицами информации, чтобы фанаты проекта не потеряли к нему интерес в ожидании релиза.

Мэтт и Росс Даффер в беседе с журналистами издания Deadline проговорились о том, что для нового сезона они пригласили сразу несколько актеров мировой величины, которые даже если и не войдут в основной состав, то сыграют немаловажные второстепенные роли.

По словам шоураннеров, знаменитости будут «крутыми», благодаря чему создатели сериала надеются привлечь к проекту внимание новой аудитории, хотя каких-то конкретных имен Дафферы так и не назвали.

Напомним, ранее в «Очень странных делах» появлялись Шон Эстин, Пол Райзер и Кэри Элвес. Точная дата премьеры новых серий все еще не известна, коронавирус сильно изменил планы создателей сериала, так как съемки все еще не возобновлены.

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